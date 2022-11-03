Генсек ООН оценил ситуацию на Украине

Ситуация на Украине в настоящее время «далека» от установления мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, слова которого приводит РИА Новости.

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«Что касается окончания войны, я полагаю, нам еще нужно пройти определенный путь», — сказал генсек ООН, подчеркивая, что «цель для всех нас — мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН».

При этом Гутерреш полагает, что ситуация «относительно далека от этого», и всем необходимо «сделать все для ускорения движения в этом направлении».

Накануне МИД России опубликовал заявление «о предотвращении ядерной войны», в котором подчеркивалось, что Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, а российские доктринальные установки в этой сфере предельно четко очерчены. В дипведомстве призвали другие страны, обладающие ядерным оружием, перестать ущемлять «жизненно важные интересы друг друга» и тем самым предотвратить катастрофу.