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26 минут назад

Генсек ООН оценил ситуацию на Украине как "далекую от установления мира"

Газета.Ru

Ситуация на Украине в настоящее время «далека» от установления мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, слова которого приводит РИА Новости.

Генсек ООН оценил ситуацию на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что касается окончания войны, я полагаю, нам еще нужно пройти определенный путь», — сказал генсек ООН, подчеркивая, что «цель для всех нас — мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН».

При этом Гутерреш полагает, что ситуация «относительно далека от этого», и всем необходимо «сделать все для ускорения движения в этом направлении».

Накануне МИД России опубликовал заявление «о предотвращении ядерной войны», в котором подчеркивалось, что Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, а российские доктринальные установки в этой сфере предельно четко очерчены. В дипведомстве призвали другие страны, обладающие ядерным оружием, перестать ущемлять «жизненно важные интересы друг друга» и тем самым предотвратить катастрофу.

Причина, по которой МИД РФ решил опубликовать свое заявление именно сейчас, не названа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что Москва не собирается участвовать в «накачке» темы применения Россией ядерного оружия на Украине.

В мире,Антониу Гутерреш,Дмитрий Песков,МИД России,ООН,
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