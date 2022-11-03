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13 минут назад

Okaz: США и Ирак заключили секретные договоренности

Елена Прошина

Посол США в Ираке Алина Романовски и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заключили несколько секретных договоренностей во время последних переговоров. Об этом сообщила саудовская газета Okaz, передает ТАСС.

Саудиты узнали о секретных договоренностях США и Ирака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Романовски и ас-Судани пришли к соглашению по поводу прекращения ракетных обстрелов американских военных баз на территории Ирака и обеспечения безопасности посольства США, находящегося в «зеленой зоне» Багдада.

События в Ираке затронули интересы России и США

Со стороны посла прозвучали гарантии по улучшению дипотношений между странами в случае отмены премьер-министром закона о криминализации отношений с Израилем.

При этом в Okaz отметили, что никаких комментариев по поводу данной публикации они от официальных представителей Ирака пока не получили.

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