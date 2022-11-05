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35 минут назад

Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Киеву ни цента

Москва24иещё 5

Член палаты представителей США от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что украинские власти не получат и цента в случае победы республиканцев на выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украине не достанется ни цента!"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее", – заявила конгрессвумен.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в ближайшее время США выделят Украине новый пакет военной помощи. В ходе поддержки Киева американские власти выделили Украине около 20 пакетов военной помощи. В ходе своего обращения Кирби напомнил о словах Байдена, который заявил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько этого потребуется.

В мире,Джон Кирби,Республиканская партия США,
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