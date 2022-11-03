Тихановская признала право Украины атаковать Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская признала, что власти Украины имеют право атаковать Белоруссию. Свое мнение она выразила в интервью изданию «Украинская правда».

Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Политик заявила, что если с территории Белоруссии на Украину «снова полетят ракеты», то Киев может нанести ответный удар.

Тихановская подчеркнула, что сейчас главная задача для белорусской оппозиции — не допустить участия белорусских военных в боевых действиях на Украине. По ее мнению, несмотря на то, что сейчас белорусских военных на Украине нет, президент страны Александр Лукашенко является стороной конфликта.