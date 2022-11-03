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28 минут назад

Тихановская признала право Украины атаковать Белоруссию

Lenta.ru

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская признала, что власти Украины имеют право атаковать Белоруссию. Свое мнение она выразила в интервью изданию «Украинская правда».

Тихановская признала право Украины атаковать Белоруссию
Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / ReutersLiselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Политик заявила, что если с территории Белоруссии на Украину «снова полетят ракеты», то Киев может нанести ответный удар.

Тихановская подчеркнула, что сейчас главная задача для белорусской оппозиции — не допустить участия белорусских военных в боевых действиях на Украине. По ее мнению, несмотря на то, что сейчас белорусских военных на Украине нет, президент страны Александр Лукашенко является стороной конфликта.

Тихановская назвала условие для визита в Киев

Ранее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть Минск в конфликт на Украине. Гайдукевич подчеркнул, что у Белоруссии одна задача — укрепить границу и не допустить удара по России в спину.

В мире,Олег Гайдукевич,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,
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