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37 минут назад

Маск примет участие в саммите G20

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в международном форуме Business 20 на саммите G20 на Бали 13-14 ноября. Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на председателя Консультативного совета Торгово-промышленной палаты Индонезии Аниндея Бакри.

Маск примет участие в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, Маск станет одним из спикеров сессии «Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций». Также на ней выступит и сам Бакри.

Помимо них в конференциях 13-14 ноября на Бали примет участие бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он выступит на панельной дискуссии «Инвестиции в инклюзивный рост для устойчивого будущего» с гендиректором Unilever Аланом Джоупом и экс-министром торговли Индонезии Мари Элка Пангесту.

Напомним, что 27 октября Путин в ходе сессии «Валдай» не исключил, что лично посетит саммит G20. При этом президент РФ отмечал, что это еще не точно и он пока думает над этим. Несмотря на это он пообещал, что делегация России примет участие в саммите. Съезд G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября.

В мире,Илон Маск,Тони Блэр,Владимир Путин,SpaceX,Торгово-промышленная палата,
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