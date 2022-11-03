Маск примет участие в саммите G20

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в международном форуме Business 20 на саммите G20 на Бали 13-14 ноября. Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на председателя Консультативного совета Торгово-промышленной палаты Индонезии Аниндея Бакри.

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По данным телеканала, Маск станет одним из спикеров сессии «Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций». Также на ней выступит и сам Бакри.

Помимо них в конференциях 13-14 ноября на Бали примет участие бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он выступит на панельной дискуссии «Инвестиции в инклюзивный рост для устойчивого будущего» с гендиректором Unilever Аланом Джоупом и экс-министром торговли Индонезии Мари Элка Пангесту.