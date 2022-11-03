Вучич высказался о виновных во взрывах на «Северном потоке»

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде», – заявил Вучич.