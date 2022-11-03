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19 минут назад

Вучич заявил, что мировые политики знают виновного во взрывах на «Северном потоке»

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировые политики якобы знают, кто именно устроил взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич высказался о виновных во взрывах на «Северном потоке»
Фото: РамблерРамблер

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде», – заявил Вучич.

После событий в Балтийском море Вучич высказал опасение, что подобная диверсия может произойти и на газопроводе «Турецкий поток» или его продолжении «Балканский поток». Он также добавил, что ключевой точкой газотранспортной системы Сербии является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль. Вучич подчеркнул, что она «тщательно охраняются спецслужбами и дронами», но вероятность саботажа на море за пределами Сербии его беспокоит.

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26 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли одновременные аварии. Шведские власти заявили, что примерно в это же время сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах газопровода.

В мире,Александр Вучич,
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