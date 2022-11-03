Вучич высказался о виновных во взрывах на «Северном потоке»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мировые политики якобы знают, кто именно устроил взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде», – заявил Вучич.
После событий в Балтийском море Вучич высказал опасение, что подобная диверсия может произойти и на газопроводе «Турецкий поток» или его продолжении «Балканский поток». Он также добавил, что ключевой точкой газотранспортной системы Сербии является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль. Вучич подчеркнул, что она «тщательно охраняются спецслужбами и дронами», но вероятность саботажа на море за пределами Сербии его беспокоит.
26 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли одновременные аварии. Шведские власти заявили, что примерно в это же время сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах газопровода.