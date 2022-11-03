Супруга Зеленского отреагировала на пост Маска по Украине

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в беседе с газетой The Gurdian выразила надежду на то, что пост американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию украинского конфликта был "случайной ошибкой".

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Она отметила, что Маск поддерживал Украину "с самого первого дня", вызывая восхищение жителей страны. По ее словам, именно с этим была связана острая реакция на его пост.

"Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", - указала Зеленская.

В то же время она выразила благодарность Маску за предоставление спутниковой сети Starlink, которая "все еще работает".