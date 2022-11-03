Супруга Зеленского отреагировала на пост Маска по Украине

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в беседе с газетой The Gurdian выразила надежду на то, что пост американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию украинского конфликта был "случайной ошибкой".
Она отметила, что Маск поддерживал Украину "с самого первого дня", вызывая восхищение жителей страны. По ее словам, именно с этим была связана острая реакция на его пост.
"Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка", - указала Зеленская.
В то же время она выразила благодарность Маску за предоставление спутниковой сети Starlink, которая "все еще работает".
Ранее министр цифровой трансформации Украины, вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Илона Маска можно смело назвать союзником Украины, поскольку предоставленная им система Starlink играет жизненно важную роль в поддержании боеспособности украинских войск.