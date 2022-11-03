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Россия рассказала ООН об одном из страхов Запада

Запад опасается создания комиссии Совета Безопасности (СБ) ООН для расследования деятельности биологических лабораторий США на территории Украины. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РЕН.ТВ.

Кулеба назвал организаторов атаки на корабли в порту Севастополя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя стоят «люди доброй воли». Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии

В России могут увеличить срок службы в армии до двух лет. Предполагается, что эта мера поможет качественно улучшить подготовку военнослужащих к боевым действиям. Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Россияне рискуют лишиться пенсии с 1 января

У россиян могут возникнуть трудности с получением пенсии, если их данные в Пенсионном фонде содержат ошибки. В 2023 году Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ станут одной структурой, и часть работы будет автоматизирована. Об этом рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин, передает издание Life.

ПФР закроют 1 января: как защитить свою пенсию

Со следующего года ожидается объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) в единую структуру. Речь идет о Социальном Фонде России (СФР). Life разбирался, какие моменты стоит учесть россиянам, чтобы не столкнуться с проблемами.

Мбаппе побил рекорд Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси и стал самым молодым футболистом в истории Лиги Чемпионов, которому удалось забить 40 мячей. Как сообщает «Чемпионат.com», на момент игры ему исполнилось 23 года и 317 дней, тогда как аргентинец забил 40 мячей в возрасте 24 лет и 130 дней.

«Возвращаться пока не планирую»: Антонов покинул Россию

Стало известно, что композитор и певец Юрий Антонов еще несколько месяцев назад уехал из России. По словам артиста, он находится на реабилитации и пока не собирается возвращаться. Об этом пишет портал BLITZ+.

Эдвард Бил вышел из колонии

Блогер Эдвард Бил 3 ноября вышел из колонии после срока по делу о крупном ДТП. Видео с ним в своем Telegram-канале опубликовала его жена Диана Биль.

1 апреля 2021 года в центре Москвы произошла авария с участием пяти автомобилей. Как заявили в ГИБДД, ДТП случилось после того, как водитель Audi RS6 Avant выехал на встречную полосу. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей.

В Харькове поражен завод по производству снарядов HIMARS

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-2» поразили завод в Харькове, который производил снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Названа причина смертельного ДТП с грузовиком и такси в Москве

Прокуратура Москвы