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24 минуты назад

Тихановская назвала условие для визита в Киев

Никита Бородкин

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала условие для своего визита на Украину. Как пишет «Лента.ру», лидер белорусской оппозиции отметила, что сейчас она не может посетить Киев как частное лицо из-за своего дипломатического статуса.

Тихановская назвала условие для визита в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я нахожусь в таком положении. Это не то, что я взяла, захотела, выехала», — отметила Тихановская.

Политик подчеркнула, что находится под охраной Литвы, и для организации ее визита литовская сторона должна получить от украинских официальных лиц приглашение. Причем это не обязательно должна быть личная встреча — Тихановская может прибыть на Украину составе какой-либо делегации.

«Я думаю, наши политические союзники с радостью это сделали бы. Но тут должен быть все-таки запрос официальный», — заключила она.

Напомним, что ранее Тихановская признавалась, что поддерживает связи с украинскими властями. Летом 2021 года она рассказывала о встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась на одном из официальных мероприятий в Литве.

В мире,Светлана Тихановская,Владимир Зеленский,
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