Тихановская назвала условие для визита в Киев

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала условие для своего визита на Украину. Как пишет «Лента.ру», лидер белорусской оппозиции отметила, что сейчас она не может посетить Киев как частное лицо из-за своего дипломатического статуса.

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«Я нахожусь в таком положении. Это не то, что я взяла, захотела, выехала», — отметила Тихановская.

Политик подчеркнула, что находится под охраной Литвы, и для организации ее визита литовская сторона должна получить от украинских официальных лиц приглашение. Причем это не обязательно должна быть личная встреча — Тихановская может прибыть на Украину составе какой-либо делегации.

«Я думаю, наши политические союзники с радостью это сделали бы. Но тут должен быть все-таки запрос официальный», — заключила она.