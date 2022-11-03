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18 минут назад

Bloomberg: Турция будет мешать Швеции войти в НАТО

Ura.Ru

Турция будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Турция будет мешать Швеции войти в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года. Шансы на то, что это произойдет даже до выборов [президента Турции], которые должны состояться в следующем году, невелики», — пишет издание, ссылаясь на информацию от официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в альянс 17 мая. Решение о вступлении страны в НАТО она объяснила желанием повысить уровень внешней безопасности. Большинство стран-участниц НАТО ратифицировали членство Швеции. А генсек альянса заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере, передает RT. Bloomberg также сообщало, что страны не исключают размещение ядерного оружия у границ с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Турция заявляла, что не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям.

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