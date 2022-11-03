СМИ: украинцы в Германии пожаловались на требования вернуть пособия

Telegram-канал «Украина.ру» рассказал о двух украинских беженцах, от которых власти Германии потребовали вернуть пособия. Канал опубликовал скриншоты их постов в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автор одного из постов утверждает, что от него потребовали вернуть 449 евро (около 27,5 тысячи рублей) до 18 ноября.

«Вот тебе и Европа. Чтоб вы все сдохли», - написал он.

Другой пользователь заявил, что от него потребовали вернуть «все выплаты и пособия».

В начале октября более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что им больше негде размещать украинских беженцев, но людей прибывает все больше.