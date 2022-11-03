«Чрезвычайно тревожно»: МАГАТЭ обеспокоила ситуация на Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали, что два блока Запорожской АЭС перевели из режима «горячего останова» на «холодный останов» из-за отключения электричества. Об этом сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Четыре других блока станции уже находились в холодном останове.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее заявил, что Украина обесточила две линии ЗАЭС.

В агентстве подтвердили, что 3 ноября ЗАЭС снова лишилась доступа к внешнему электроснабжению и теперь получает резервное питание от своих аварийных дизель-генераторов.

«Это чрезвычайно тревожное событие, которое еще раз демонстрирует хрупкое и уязвимое положение объекта и неотложную необходимость установить вокруг него безопасную зону», - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сейчас девять из 20 дизель-генераторов ЗАЭС работают, обеспечивая электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и выполнения других важных функций ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что дизель-генераторы - «явно не устойчивый способ эксплуатации крупной ядерной установки».

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.