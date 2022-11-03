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24 минуты назад

Экс-премьер Пакистана ранен в результате стрельбы на политическом марше

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в ногу после того, как неизвестные обстреляли участников политического марша в городе Гуджранвала. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

На экс-премьера Пакистана совершено покушение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, в результате атаки пострадали еще несколько членов возглавляемого Ханом политического движения «Техрик-и-инсаф» (Движение за справедливость). Сам экс-премьер был госпитализирован.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку и поручил министру внутренних дел Ране Санаулле немедленно запросить отчет у генерального инспектора полиции.

В июле погиб экс-премьера Японии Синдзо Абэ после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

В мире,Имран Хан,Синдзо Абэ,
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