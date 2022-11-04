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35 минут назад

Бывший премьер Пакистана Хан получил ранение ног в результате покушения

Газета.Ruиещё 7

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан был ранен в ходе попытки покушения, у него травмы обеих ног. Об этом сообщает канал Geo.tv.

Бывший премьер Пакистана получил ранение в результате покушения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Покушение на политика было совершено в четверг, 3 ноября.

«Пуля попала ему в обе ноги. Она задела правую ногу и повредила кость левой ноги», — уточнили в издании.

Нападение на Имрана Хана было совершено в городе Вазирабад округа Гуджранвала, сейчас он проходит лечение.

Установлено, что нападавший несколько раз выстрелил из пистолета в Хана, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате нападения один человек погиб, еще 13 получили ранения. В настоящий момент жизни экс-премьера ничего не угрожает.

В мире,Имран Хан,
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