Бывший премьер Пакистана получил ранение в результате покушения

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан был ранен в ходе попытки покушения, у него травмы обеих ног. Об этом сообщает канал Geo.tv.

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Покушение на политика было совершено в четверг, 3 ноября.

«Пуля попала ему в обе ноги. Она задела правую ногу и повредила кость левой ноги», — уточнили в издании.

Нападение на Имрана Хана было совершено в городе Вазирабад округа Гуджранвала, сейчас он проходит лечение.