Бывший премьер Пакистана получил ранение в результате покушения

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан был ранен в ходе попытки покушения, у него травмы обеих ног. Об этом сообщает канал Geo.tv.
Покушение на политика было совершено в четверг, 3 ноября.
«Пуля попала ему в обе ноги. Она задела правую ногу и повредила кость левой ноги», — уточнили в издании.
Нападение на Имрана Хана было совершено в городе Вазирабад округа Гуджранвала, сейчас он проходит лечение.
Установлено, что нападавший несколько раз выстрелил из пистолета в Хана, когда политик стоял на крыше грузовика. В результате нападения один человек погиб, еще 13 получили ранения. В настоящий момент жизни экс-премьера ничего не угрожает.