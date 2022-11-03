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24 минуты назад

Bloomberg: Турция затянет вступление Швеции в НАТО

Мария Иванова

Турция «вряд ли» подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.

Bloomberg: Турция затянет вступление Швеции в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседников агентства, в перспективе процесс может затянуться еще на полгода: в июне - июле в Турции пройдут президентские выборы, шансы, что Анкара одобрит заявку Стокгольма до этого момента, невелики.

Источники Bloomberg заявили, что Швеция, по мнению Турции, сделала недостаточно для удовлетворения требований Анкары.

При этом Турция довольна сотрудничеством с Финляндией, но планирует проголосовать по заявкам обеих стран одновременно. Это означает, что процесс вступления в НАТО затянется и для Хельсинки.

Швеция дала обещание Турции ради членства в НАТО

Пока членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали только Турция и Венгрия.

В конце июня 2022 года Стокгольм и Хельсинки получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным, так как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Среди требований Турции к Финляндии и Швеции - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической), и выдать граждан, которых власти Турции считают террористами.

В мире,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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