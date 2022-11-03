Bloomberg: Турция затянет вступление Швеции в НАТО

Турция «вряд ли» подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.

По словам собеседников агентства, в перспективе процесс может затянуться еще на полгода: в июне - июле в Турции пройдут президентские выборы, шансы, что Анкара одобрит заявку Стокгольма до этого момента, невелики.

Источники Bloomberg заявили, что Швеция, по мнению Турции, сделала недостаточно для удовлетворения требований Анкары.

При этом Турция довольна сотрудничеством с Финляндией, но планирует проголосовать по заявкам обеих стран одновременно. Это означает, что процесс вступления в НАТО затянется и для Хельсинки.

Пока членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали только Турция и Венгрия.

В конце июня 2022 года Стокгольм и Хельсинки получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным, так как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.