Китай потребовал от США снять блокаду Кубы

Ранее на заседании Генассамблеи ООН обсуждалась резолюция о снятии эмбарго США с Кубы. Лицзянь заявил о необходимости полного снятия блокады со стороны США.

«Китайская сторона призывает США немедленно и полностью снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН », — сказал Чжао.

Напомним, санкции США против Кубы были введены в 1960 году, когда власти этой страны экспроприировали собственность американских граждан и корпораций. В последствии санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Для снятия санкций Вашингтон выдвинул условия— демократизация и соблюдение прав человека на Кубе.