Китай потребовал от США снять блокаду Кубы

Китай призывает США немедленно снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.
Ранее на заседании Генассамблеи ООН обсуждалась резолюция о снятии эмбарго США с Кубы. Лицзянь заявил о необходимости полного снятия блокады со стороны США.
«Китайская сторона призывает США немедленно и полностью снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН», — сказал Чжао.
Он также призвал Вашингтон развивать нормальные межгосударственные отношения с другими странами.
Напомним, санкции США против Кубы были введены в 1960 году, когда власти этой страны экспроприировали собственность американских граждан и корпораций. В последствии санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Для снятия санкций Вашингтон выдвинул условия— демократизация и соблюдение прав человека на Кубе.