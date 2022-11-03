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40 минут назад

Китай потребовал от США снять блокаду Кубы

Елена Прошина

Китай призывает США немедленно снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

Китай потребовал от США снять блокаду Кубы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее на заседании Генассамблеи ООН обсуждалась резолюция о снятии эмбарго США с Кубы. Лицзянь заявил о необходимости полного снятия блокады со стороны США.

«Китайская сторона призывает США немедленно и полностью снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН», — сказал Чжао.

Он также призвал Вашингтон развивать нормальные межгосударственные отношения с другими странами.

Напомним, санкции США против Кубы были введены в 1960 году, когда власти этой страны экспроприировали собственность американских граждан и корпораций. В последствии санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Для снятия санкций Вашингтон выдвинул условия— демократизация и соблюдение прав человека на Кубе.

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