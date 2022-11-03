На Украине объяснили, почему Илон Маск является союзником Киева

"Starlink - критическая структура для Украины. От этих систем зависит все: от энергетики до связи для военнослужащих в том числе. Мы смотрим на действия, и действия Илона Маска говорят о том, что он остается сторонником Украины в самые критические времена", - сказал Федоров.

Украинский политик также отметил, что в распоряжении Киева в настоящее время находятся около 20 тыс. установок Starlink. В октябре Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. По его словам, обеспечение работы систем на Украине обходится компании в $20 млн ежемесячно. Маск также попросил Пентагон финансировать сеть. Впоследствии предприниматель сказал, что все же продолжит финансировать обслуживание систем Starlink на Украине.