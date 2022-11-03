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10 минут назад

Вице-премьер Украины объяснил, почему Илон Маск является союзником Киева

Газета.Ru

Американского предпринимателя Илона Маска можно смело назвать союзником Украины, поскольку предоставленная им система Starlink играет жизненно важную роль в поддержании боеспособности украинских войск. Об этом в интервью изданию Vice заявил министр цифровой трансформации Украины, вице-премьер Михаил Федоров.

На Украине объяснили, почему Илон Маск является союзником Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Starlink - критическая структура для Украины. От этих систем зависит все: от энергетики до связи для военнослужащих в том числе. Мы смотрим на действия, и действия Илона Маска говорят о том, что он остается сторонником Украины в самые критические времена", - сказал Федоров.

Украинский политик также отметил, что в распоряжении Киева в настоящее время находятся около 20 тыс. установок Starlink. В октябре Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. По его словам, обеспечение работы систем на Украине обходится компании в $20 млн ежемесячно. Маск также попросил Пентагон финансировать сеть. Впоследствии предприниматель сказал, что все же продолжит финансировать обслуживание систем Starlink на Украине.

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