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1 час назад

Россия возобновила участие в досмотре украинских судов в Черном море

Никита Бородкин

Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море. Как пишет РИА Новости, об этом заявила представитель ООН в совместном координационном центре в Стамбуле Исмини Палла.

Россия возобновила досмотр судов в Черном море
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение — в основном они направляются на Украину. Семь судов, которые загружены суммарно 290 тысячами тонн зерна, движутся по морскому гуманитарному коридору. Еще один корабль направляется в украинский порт Южный.

Напомним, что после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября РФ возобновила действие договора после предоставления от Киева гарантий, что гуманитарный коридор и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Зерно начали поставлять на мировой рынок по безопасному коридору. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений.

Осенью выполнение сделки начали критиковать российские власти. Президент России Владимир Путин отмечал, что зерно получают в основном не беднейшие страны, а государства Евросоюза.

В мире,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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