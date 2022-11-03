Россия возобновила досмотр судов в Черном море

Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море. Как пишет РИА Новости, об этом заявила представитель ООН в совместном координационном центре в Стамбуле Исмини Палла.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение — в основном они направляются на Украину. Семь судов, которые загружены суммарно 290 тысячами тонн зерна, движутся по морскому гуманитарному коридору. Еще один корабль направляется в украинский порт Южный.

Напомним, что после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября РФ возобновила действие договора после предоставления от Киева гарантий, что гуманитарный коридор и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Зерно начали поставлять на мировой рынок по безопасному коридору. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений.