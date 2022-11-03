В НАТО приветствовали продолжение зерновой сделки

Столтенберг также выразил благодарность Анкаре. «Я благодарен Турции и персонально президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за переговоры по безопасному прохождению украинского зерна через Черное море, что облегчает ситуацию с мировым кризисом продовольствия», — заявил он.