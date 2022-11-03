Шольц указал на принадлежность западнобалканских стран к "свободной Европе"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на европейские перспективы стран Западных Балкан и подчеркнул, что сейчас "самое время" преодолеть региональные разногласия ради интеграции с ЕС.

"Шесть стран Западных Балкан относятся к свободной и демократической части Европы", - заявил глава кабмина в четверг в Берлине на открытии саммита стран региона.

Он добавил, что присоединение этих государств к ЕС было бы в интересах сообщества. Шольц напомнил, что этим странам были даны обещания о европейских перспективах.

"Наша работа должна заключаться в том, чтобы претворить эти обещания в реальность", - заявил канцлер.

Глава правительства ФРГ сказал, что в свете российской операции на Украине нужно "сохранять свободу и безопасность" Европы.

"Сейчас самое время преодолеть региональные конфликты, которые длились слишком долго и которые разделяли вас", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.