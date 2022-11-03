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24 минуты назад

Украина поставила невыполнимый ультиматум для окончания конфликта с РФ

Ura.Ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «приемлемым финалом для Украины» является выход России с территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожья и Крыма. Об этом он рассказал в интервью.

Украина поставила невыполнимый ультиматум для окончания конфликта с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для начала — надо убрать Россию из Украины. У нас есть еще много элементов, которые мы постараемся реализовать. Но приемлемый финал — выход России с аннексированных территорий Украины», — приводит слова Кулебы издание Cadena SER.

Это условие является невозможным. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что присоединенные территории теперь с Россией навсегда. А воссоединение Крыма с Россией было встречено фразами «возвращение в родную гавань».

В мире,СВО,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
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