Косово обвинило Сербию в нагнетании паники на общей границе

Действия Белграда ведут к эскалации ситуации на общей границе с самопровозглашенной республикой Косово. В этом обвинил сербскую сторону министр обороны Косова Арменд Мехай, передает EurActiv.

«[Сербия ищет] предлог для увеличения численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств», — заявил он.

Ранее в Сербии были замечены вражеские дроны. Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности.