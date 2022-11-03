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58 минут назад

Onet.pl: иностранцы значительно сократили финансовую поддержку Украине

Газета.Ru

Иностранные граждане со всего мира сильно уменьшили финансовую поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

По словам обозревателя Яна Болановского, в начале спецоперации Национальный банк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могут перевести деньги, направляющиеся на нужды вооруженных сил страны.

«Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились», — пишет он.

Стало известно о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине

Автор отмечает, что к 20 октября на этот счет поступило 21,7 млрд гривен. 20,8 млрд из них передано ВСУ. 70% от данной суммы зачислили до 19 апреля, что следует из приведенных в статье данных Forbes.

Ранее Foreign Affairs писало, что поддержка Киева со стороны Вашингтона ударит по США и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями.

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