Иностранные граждане со всего мира сильно уменьшили финансовую поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

По словам обозревателя Яна Болановского, в начале спецоперации Национальный банк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могут перевести деньги, направляющиеся на нужды вооруженных сил страны.

«Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились», — пишет он.

Автор отмечает, что к 20 октября на этот счет поступило 21,7 млрд гривен. 20,8 млрд из них передано ВСУ. 70% от данной суммы зачислили до 19 апреля, что следует из приведенных в статье данных Forbes.