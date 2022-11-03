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52 минуты назад

СМИ Херсонской области сообщили о снятии с административного здания в Херсоне флага России

runews24.ru

Здание администрации в Херсонской области осталось без российского флага. О пропаже триколора сообщили местные СМИ, которые ссылаются на информацию, полученную от представителей прежней украинской администрации области. Также украинские СМИ сообщили, что российская армия оставила свои посты в Чернобаевке, Степановке и Белозёрке.

По утверждению украинских чиновников, фото здания без российского флага совсем свежее и сделано 3 ноября. Информацию об отсутствии флага подтверждают местные паблики. Также в сообществах появилась информация, согласно которой власти Херсона предупредили население о необходимости убрать лодки с причалов.

Российская сторона информацию о снятии российского флага пока не подтверждает и никак не комментирует.

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