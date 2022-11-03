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18 минут назад

"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США

Российская Газета

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в завышении экспортных цен на энергоносители и тем самым "открыл огонь" по Вашингтону, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао". Об этом сообщает РИА Новости.

"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что США не упустили возможность использовать энергетический кризис в Европе и сильно нарастили экспорт газа и нефти, задрав цены. Это даже позволило временно положить конец американской "технической рецессии".

Европейцы посчитали, что США "грабят их во время пожара", и это побудило президента Франции "открыть огонь" по Штатам, пишут авторы статьи.

Макрон обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за того, что США продают газ своим потребителям в три-четыре раза дешевле, чем в Европу. Он подчеркнул, что намерен вынести этот вопрос на обсуждение в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом, которые должны состояться в декабре.

По оценкам экспертов, недовольство президента Франции политикой США внесет изменения в трансатлантические связи: США объединяются со своими союзниками, чтобы сохранить гегемонию, однако Евросоюз пытается формировать внешнюю политику, исходя из собственных интересов.

Некоторые обозреватели считают, что Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц начали готовиться к торговой войне с Вашингтоном.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,
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