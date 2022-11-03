Кулеба высказался о гарантиях России по зерновой сделке

В МИД Украины заявили, что Киев не давал Москве никаких новых гарантий по зерновой сделке, речь идет о подтверждении взятых ранее обязательств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. Это то, что мы сделали - мы подтвердили, что не намерены использовать этот коридор в военных целях», - заявили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Спикер украинского МИД Олег Николенко также заявил журналистам, что «никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в рамках зернового соглашения, Киев на себя не брал».

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН.

Зерно начали поставлять на мировой рынок по безопасному коридору. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Осенью выполнение сделки начали критиковать российские власти, президент РФ Владимир Путин заявил, что зерно получают не беднейшие страны, а ЕС.

29 октября украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После этого РФ решила приостановить участие в сделке.