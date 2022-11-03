Обзор иноСМИ: лучший друг Си и солдаты США на Украине

«Пекин не откажется от Москвы»

Вбить клин между Китаем и Россией - крайне нереалистичная затея, Пекин видит в Западе истинного стратегического соперника, а в президенте России Владимире Путине - незаменимого партнера, пишет El País. В последние годы Китай и Россия «сделали все возможное, чтобы показать, насколько близки их отношения».

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Лучшим примером этому газета назвала совместное заявление лидера КНР Си Цзиньпина и Путина во время зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Си назвал Путина своим «лучшим и самым близким другом». С 2013 года они встречались почти 40 раз. El País отмечает, что у России и Китая общая цель - изменить мировой порядок. Западу, в свою очередь, нечего предложить Пекину, не поставив при этом под угрозу демократические ценности, свои интересы и безопасность.

«Солдаты США на Украине: хорошая идея или историческая ошибка»

Небольшое количество американских военных перебросили на Украину для проверок поставляемого Западом оружия. Хотя американцы не будут участвовать в боевых действиях, эту новость можно считать эскалацией, потому что войска НАТО до сих пор оказывали помощь украинским силам лишь на соседних территориях, пишет в своей статье для 19fortyfive.com Джек Бакби.

Высокопоставленный сотрудник Пентагона заверил на условиях анонимности, что военнослужащие США не смогут проводить необходимые проверки вблизи линии фронта. Отправка военных последовала за критикой администрации Байдена за отсутствие надзора над использованием американской военной техники на Украине. Согласно новому плану, американцы будут помогать украинскому правительству отслеживать и вести учет вооружений. Проблемы могут возникнуть, если кто-то из военных США будет ранен или убит во время конфликта. По мнению Бакби, это могут даже счесть нападением на НАТО.

Экспорт российского СПГ приблизился к рекорду

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре вырос почти до рекордного уровня и до максимума с марта - до 2,9 миллиона тонн, сообщает Bloomberg. Основными покупателями российского СПГ стали Франция, Китай и Япония.

По подсчетам агентства, экспорт СПГ из России вырос на 1,1 процента в годовом выражении. К такому выводу в Bloomberg пришли после анализа морских поставок российского СПГ с 2016 года. При этом около половины топлива пока находится в пути. Санкций против российского СПГ не вводилось и рост экспорта показывает, что спрос на топливо остается высоким в преддверии зимы.

Как США заработали на украинском кризисе

Президент США Джо Байден заявил, что если нефтяные компании США не обратят свои огромные доходы в снижение цен для потребителей, их обложат налогом на непредвиденную прибыль. Американские энергетические гиганты только что отчитались о доходах в новых квартальных отчетах, показавших рекордно высокую прибыль Exxon Mobil - компания заработала 19 миллиардов долларов всего за три месяца, что близко к чистой прибыли Apple в 20,7 миллиарда долларов за тот же период.

Как пишет «Хуаньцю шибао», США воспользовались украинским кризисом, чтобы подтолкнуть европейские страны к санкциям против России, а самое главное - они заставили Европу отказаться от российских нефти и газа и покупать американские ресурсы по высоким ценам. ВВП США в третьем квартале года вырос на 2,6 процента, преломив снижение в течение двух кварталов подряд и вытащив США из трясины экономической рецессии. Министерство торговли США признало, что экспорт в третьем квартале в основном зависел от промышленных товаров, таких как нефть. Европа, погрязшая в энергетическом кризисе, стала жертвой отскока американского ВВП

Бежавшие в Грузию россияне столкнулись с «проверками на вшивость»

По всему Тбилиси можно встретить тысячи надписей, проклинающих российскую власть и призывающих россиян «идти домой», многие рестораны и кафе демонстративно вывешивают плакаты в поддержку Украины, а в некоторых заведениях россиянам устраивают «проверки на вшивость» - требуют осудить действия РФ на Украине. Как пишет The Washington Post, бежавшие в Грузию россияне часто сталкиваются с холодным приемом.