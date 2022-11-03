В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
31 минуту назад

Кулеба пожаловался на отсутствие в МИД Украины отопления, света и воды

Никита Бородкин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что в главном здании ведомства в Киеве отключена система отопления, а также периодически нет воды и света. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба пожаловался на отсутствие в МИД Украины отопления, света и воды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Кулебы, сейчас в здании министерства «довольно холодно».

«Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании. И это только один пример последствий российских атак на критическую инфраструктуру», — заявил он в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Напомним, что Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по информации российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления по всей стране.

В мире,Дмитрий Кулеба,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители