Кулеба пожаловался на отсутствие в МИД Украины отопления, света и воды

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что в главном здании ведомства в Киеве отключена система отопления, а также периодически нет воды и света. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Кулебы, сейчас в здании министерства «довольно холодно».
«Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании. И это только один пример последствий российских атак на критическую инфраструктуру», — заявил он в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Напомним, что Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по информации российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления по всей стране.