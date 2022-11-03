Шесть судов покинули украинские порты после возобновления зерновой сделки

Шесть судов с зерном покинули порты Украины после возобновления работы в рамках зерновой сделки. Об этом со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара пишет РИА Новости.

Акар заявил утром 3 ноября, что работа зернового коридора, по которому поставляют украинское зерно, полностью нормализовалась.

«После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн», - пояснил он.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атак ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». 2 ноября Россия возобновила участие в соглашении, получив, благодаря ООН и Турции, письменные гарантии со стороны Украины.