Первые жертвы: что происходит в Бразилии после выборов

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. После подсчетов итогов голосования победу с минимальным перевесом одержал лидер партии трудящихся Лула да Силва. Разрыв между ним и действующим президентом Болсонару составил менее двух процентов.
После объявления результатов итогов голосования, сторонники Болсонару начали перекрывать дороги и поджигать покрышки. В среду в городах страны прошли масштабные акции протестов против результатов выборов. Манифестанты с флагами и транспарантами собирались напротив военных гарнизонов, комплексов зданий штабов, учебных заведений ВС с призывами к военным не допустить прихода к власти Лулы да Силвы.
На одном из митингов неизвестный на автомобиле протаранил толпу людей, задавив 15 человек. Что сейчас происходит в Бразилии – в галерее «Рамблера».