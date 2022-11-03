Первые жертвы: что происходит в Бразилии после выборов

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. После подсчетов итогов голосования победу с минимальным перевесом одержал лидер партии трудящихся Лула да Силва. Разрыв между ним и действующим президентом Болсонару составил менее двух процентов.

1/13 Сторонники Лулы да Силвы праздную его победу на президентских выборах в Бразилии, 30 октября 2022 года Фото: EPA\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Сторонники Лулы да Силвы праздную его победу на президентских выборах в Бразилии, 30 октября 2022 года Фото: EPA\TACC 3/13 Группа водителей грузовиков в поддержку президента Болсонару начинает блокировку автодорог, 31 октября 2022 года Фото: Zuma\TACC 4/13 Сторонники президента Жаира Болсонару собрались около военной части, 31 октября 2022 года Фото: EPA\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Сторонники Болсонару остановили движение по трассе BR153, 1 ноября 2022 года Фото: Zuma\TACC 6/13 Сторонники Болсонару перекрывают федеральные трассы, 1 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC 7/13 Болсонаристы перекрыли шоссе в Паране, 1 ноября 2022 года Фото: Zuma\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Акция протеста сторонников Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро против результатов президентских выборов в Бразилии, 2 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC 9/13 Акция протеста сторонников Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро против результатов президентских выборов в Бразилии, 2 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC 10/13 Акция протеста сторонников Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро против результатов президентских выборов в Бразилии, 2 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Акция протеста сторонников Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро против результатов президентских выборов в Бразилии, 2 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC 12/13 Акция протеста сторонников Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро против результатов президентских выборов в Бразилии, 2 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC 13/13 Акция протеста сторонников Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро против результатов президентских выборов в Бразилии, 2 ноября 2022 года Фото: EPA\TACC

После объявления результатов итогов голосования, сторонники Болсонару начали перекрывать дороги и поджигать покрышки. В среду в городах страны прошли масштабные акции протестов против результатов выборов. Манифестанты с флагами и транспарантами собирались напротив военных гарнизонов, комплексов зданий штабов, учебных заведений ВС с призывами к военным не допустить прихода к власти Лулы да Силвы.