Названа причина изменения позиции Шольца к России

«Я допускаю, что тактические подвижки в позиции Шольца возможны. Вполне вероятно, что он хотел бы возобновить какие-то контакты, направленные на достижение договоренностей. При этом мы понимаем, что все-таки главную роль в такого рода попытках будут играть не европейцы, а американцы, поскольку сейчас идея стратегической автономии Европейского союза от Соединенных Штатов явно ушла куда-то на задний план. Об этом не говорят, я думаю, ожидать этого в ближайшем будущем не приходится», — заключил политолог.