Мировые СМИ оценили возвращение России к «зерновой сделке»

Западные СМИ приветствовали возвращение России к участию в «зерновой сделке», отметив, что такое решение снижает риск голода и способствует падению цен на зерно. Обзор статей западных журналистов сделало РИА Новости.

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В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Зерно поставлялось по безопасному коридору. 29 октября украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После этого РФ решила приостановить участие в сделке.

2 ноября Россия возобновила участие в соглашении, получив, благодаря ООН и Турции, письменные гарантии со стороны Украины.

Оценивая возврат России к «зерновой сделке», мировые СМИ отметили, что снижаются риски мирового продовольственного кризиса.

В частности, Tne New York Times пишет о том, что черноморская инициатива - одно из немногих направлений сотрудничества на фоне нестабильности в мире. А решение России возобновить свое участие в ней «снижает угрозу голода в других странах».

Журналисты Wall Street Journal обратили внимание на то, что возвращение России помогло снять неопределенность по поводу будущих поставок продовольствия и способствовало падению цен на зерно.

Tne Guardian считает, что на решение России возобновить свое участие в соглашение повлияла и популярность «зерновой сделки» среди стран Африки и Ближнего Востока, которые в ходе украинского кризиса столкнулись с дефицитом импорта продовольствия.