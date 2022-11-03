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11 минут назад

Украинцев предупредили об аварийных отключениях света

Никита Бородкин

3 ноября на Украине ожидается аварийное отключение света в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Говорит Москва».

Украинцев предупредили об аварийных отключениях света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отключения по графикам продолжатся в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях, а также в Киеве.

Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по информации российских силовых ведомств, стоят украинские спецслужбы. Их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В Минобороны подчеркивали, что все назначенные цели успешно поражаются с помощью высокоточного оружия.

Ранее в офисе президента Украины уже заявляли о критической ситуации с электричеством — в стране проводятся веерные отключения света для экономии энергии.

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