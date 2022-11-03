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23 минуты назад

Китай оценил сроки объединения с Тайванем

Lenta.ru

Китай хочет объединиться с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков на данный момент не установлено. Так оценил сроки возможного воссоединения представитель китайского посольства в США Цзин Цюань, передает РИА Новости.

Китай оценил сроки объединения с Тайванем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат отметил, что некоторые допускают воссоединение КНР с Тайванем через пять, десять лет, к 2035 или к 2049 году. «Я так не думаю... Мы хотим объединения как можно скорее, но у нас нет сроков», — высказался он. Цзин Цюань также добавил, что китайская сторона не хочет применять силу против Тайбэя, но Пекин должен удержать тайваньский кабмин от провозглашения независимости острова.

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