Пока вы спали: россияне без японских орденов и новый закон о рынке труда

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Россияне не удостоены японских орденов

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Представители России в этом году не были включены в списки на получение японских орденов Восходящего солнца. Об этом со ссылкой на опубликованное по случаю Дня культуры постановление правительства Японии пишет ТАСС.

Такие списки публикуются два раза в год. В предыдущем списке россиян также не было, несмотря на то, что ранее такие награды гражданам России вручались регулярно. В общей сложности в этот раз наград были удостоены 4 118 граждан Японии и иностранцев, в числе которых бывший советник президента США по национальной безопасности Томас Донилон.

Глава МИД Великобритании намерен призвать G7 противостоять России

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе встречи в Мюнстере намерен призвать коллег по «Большой семерке» работать с международными партнерами для противостояния России. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Форин офисом, сообщает ТАСС.

В британском МИДе подчеркнули, что действия Москвы отрицательным образом сказываются на населении беднейших стран мира и пообещали, что Киев может рассчитывать на «непоколебимую поддержку».

СБ ООН отклонил резолюцию по биолабораториям на Украине

Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции, предусматривавший создание комиссии по расследованию военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из пятнадцати. За документ проголосовали Россия и Китай. Против - США, Великобритания и Франция. Остальные члены Совбеза воздержались.

В России разработан новый закон о рынке труда

Минтруд разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта «О занятости населения», который предусматривает изменение подхода к расчету и выплате пособий по безработице. Об этом РБК заявили осведомленные источники.

Согласно законопроекту, главным документом для оказания помощи станет индивидуальный план содействия занятости. Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат. Также пособие смогут получить оставшиеся без работы индивидуальные предприниматели и самозанятые, если ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен.

В армии России появятся гуманитарные части

В российской армии могут появиться специализированные подразделения для помощи гражданскому населению во время военных конфликтов, вопрос их создания сейчас прорабатывается. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».