В сети пришли в ужас от слов Зеленского о ядерной войне

Пользователи Twitter пришли в ужас от слов президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что бояться ядерной войны не стоит. Как сообщает РИА Новости, некоторые комментаторы считают, что украинский лидер лишился рассудка.

«Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию», — написал один из пользователей Twitter.

«Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью», — поддержал его другой.

«Этот человек болен! Очень, очень болен», — написал еще один пользователь.

Также в соцсети отметили, что Зеленский оказался самым эгоистичным лидером в мире, который погрузил свою страну и народ в ад, а теперь ждет, пока там окажется и остальной мир.

«Самый высокооплачиваемый клоун на планете», — заключили читатели.