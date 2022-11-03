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50 минут назад

В сети пришли в ужас от слов Зеленского о ядерной войне

Никита Бородкин

Пользователи Twitter пришли в ужас от слов президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявил, что бояться ядерной войны не стоит. Как сообщает РИА Новости, некоторые комментаторы считают, что украинский лидер лишился рассудка.

В сети пришли в ужас от слов Зеленского о ядерной войне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию», — написал один из пользователей Twitter.

«Этот парень чертовски опасен, и его нужно отстранить от власти. Я действительно сыт по горло его нытьем и самонадеянностью», — поддержал его другой.

«Этот человек болен! Очень, очень болен», — написал еще один пользователь.

Также в соцсети отметили, что Зеленский оказался самым эгоистичным лидером в мире, который погрузил свою страну и народ в ад, а теперь ждет, пока там окажется и остальной мир.

«Самый высокооплачиваемый клоун на планете», — заключили читатели.

Напомним, что 2 ноября в интервью Чешскому телевидению Зеленский заявил, что опасаться России и возможности начала ядерной войны не стоит. Отметим, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не говорила о применении ядерного оружия. Глава государства подчеркивал, что нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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