СМИ: Байден сформировал коалицию в НАТО для борьбы с РФ

«Сегодня Белый дом Байдена, похоже, рассматривает возможность использования многонациональных сил, нацеленных на Россию. Альянс НАТО не может прийти к единогласному решению о военном вмешательстве в поддержку Украины. Но, как недавно сигнализировал Дэвид Петреус, президент и его генералы формируют свою собственную „коалицию желающих“. Коалиция якобы будет состоять в основном, но не исключительно, из польских и румынских сил, с армией США в ее ядре, для использования в Украине», — сообщает издание в свое материале.