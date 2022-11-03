В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
16 минут назад

СМИ: в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины утром в четверг, 3 ноября. Об этом сообщает РБК.

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас предупреждение действует в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. О взрывах не сообщалось.

Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Минобороны РФ сообщало, что их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В ведомстве подчеркивали, что все назначенные цели поражаются.

В ночь на 3 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве, Харькове, а также Никополе Днепропетровской области. Также стало известно о «прилете» в Кривом Роге, где ранее частично отсутствовало электричество.

В мире,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители