В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины утром в четверг, 3 ноября. Об этом сообщает РБК.

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Сейчас предупреждение действует в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. О взрывах не сообщалось.

Напомним, что Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Минобороны РФ сообщало, что их целями стали объекты энергетики, военного управления и связи. В ведомстве подчеркивали, что все назначенные цели поражаются.