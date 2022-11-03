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17 минут назад

Эрдоган рассказал об изменившем отношение к Путину Шольце

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдогна заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по президенту РФ Владимиру Путину и теперь выступает за диалог с Россией. Об этом сообщает A Haber.

Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган рассказал, что 2 ноября он успел провести телефонные переговоры и с Путиным, и с Шольцем.

Турецкий президент подчеркнул, что украинский кризис можно разрешить только с помощью «дипломатии лидеров».

«Не каждый может быть лидером. Некоторые говорят, что лидером рождаются, а не становятся. Возможно, это правда, в любом случае лидерская дипломатия очень и очень важна», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что месяц назад позиция Шольца по России была «совсем другой».

«Сейчас у него иная позиция, он выступает за поиски общего языка. Он также видит, что Путин не из тех, кто сделает шаг назад», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину

В то же время он раскритиковал Германию за политику, усугубившую энергетический кризис. Он отметил, что немцы закрыли тепловые электростанции во всем Рурском бассейне, а когда начались проблемы с поставками газа, вспомнили о них, но поздно.

Ранее Шольц уже говорил, что выступает за переговоры с Россией.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать», - заявил он в сентябре.

По словам канцлера, он хочет убедить Путина, что его стратегия по Украине не сработает.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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