Раскрыто возможное будущее зерновой сделки

Переговорный процесс по продлению механизма сделки идет в настоящее время. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

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По словам собеседника агентства, он надеется на положительный исход переговоров. В то же время он подчеркнул, что возобновление сделки не означает ее продление.

«Прошу не путать», — добавил он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать возвращение России как согласие на продление договоренностей.

Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против России.