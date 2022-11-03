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24 минуты назад

Стало известно о продолжении переговоров по продлению зерновой сделки

Lenta.ru

Переговорный процесс по продлению механизма сделки идет в настоящее время. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

Раскрыто возможное будущее зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, он надеется на положительный исход переговоров. В то же время он подчеркнул, что возобновление сделки не означает ее продление.

«Прошу не путать», — добавил он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать возвращение России как согласие на продление договоренностей.

Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход российского лидера Владимира Путина к возобновлению зерновой сделки конструктивным. Сам Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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