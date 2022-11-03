США собираются «потопить» Германию

Военное-политическое руководство США собирается максимально сильно ослабить Германию.

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Об этом в интервью на канале «Закон и порядок» рассказал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, американский истеблишмент принял принципиальное решение о прекращении финансирования своей международной сети либеральных институтов, а также поддержки крупнейших государств в Европе.

Более того, как объяснил эксперт, США сейчас активно выманивают весь промышленный немецкий бизнес к себе, чтобы все самые успешные производства эмигрировали в Штаты и начали развивать их экономику.

Германию же Америка хочет всячески ослабить, чтобы избавиться от своего главного конкурента в Евросоюзе. В конечном итоге, как предрекает Хазин, немецкое государство может пасть под тяжестью экономического кризиса.