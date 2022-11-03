Байден заявил об угрозе демократии

Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в разжигании разногласий в стране и предупредил, что сторонники Трампа, отрицающие результаты президентских выборов 2020 года, в настоящее время «баллотируются на все должности в Америке».

Президент заявил, что избиратели, прежде чем отдать голос за какого-либо кандидата, должны спросить себя: «Примет ли этот человек законную волю народа?». «Ответ на этот вопрос жизненно важен и, на мой взгляд, должен быть решающим», — сказал он, добавив, что «на карту поставлена сама демократия».