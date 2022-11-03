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6 минут назад

Джо Байден заявил об угрозе демократии перед предстоящими выборами

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Такое заявление он сделал в ходе перевыборного митинга в Вашингтоне.

Байден заявил об угрозе демократии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В глубине души мы чувствуем, что демократия находится под угрозой», — сказал президент США.

Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в разжигании разногласий в стране и предупредил, что сторонники Трампа, отрицающие результаты президентских выборов 2020 года, в настоящее время «баллотируются на все должности в Америке».

Президент заявил, что избиратели, прежде чем отдать голос за какого-либо кандидата, должны спросить себя: «Примет ли этот человек законную волю народа?». «Ответ на этот вопрос жизненно важен и, на мой взгляд, должен быть решающим», — сказал он, добавив, что «на карту поставлена сама демократия».

«Мы не решаем наши разногласия в Америке с помощью бунта, толпы, пули или молотка», — отметил Байден.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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