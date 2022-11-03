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37 минут назад

Киев собирался устроить теракт на Запорожской АЭС. Взрыв удалось предотвратить

Свободная пресса

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта на территории местной АЭС. Его намеривался провести Киев.

Стало известно о планах Киева устроить теракт на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», - цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что власти Украины планировали взрыв с весны. Для этого на ВСУ оставили на территории станции схрон со взрывчаткой. Предполагалось, что подрыв осуществит один из сотрудников АЭС, завербованный СБУ. Однако плану не суждено было сбыться – схрон обнаружили.

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«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла», - подытожил Владимир Рогов.

Ранее "Свободная пресса" писала, что последствиями воскресного взрыва мины у Запорожской АЭС стало отключение линии электропитания четвертого энергоблока.

В мире,Владимир Рогов,СБУ,
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