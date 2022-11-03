Стало известно о планах Киева устроить теракт на Запорожской АЭС

Он добавил, что власти Украины планировали взрыв с весны. Для этого на ВСУ оставили на территории станции схрон со взрывчаткой. Предполагалось, что подрыв осуществит один из сотрудников АЭС, завербованный СБУ. Однако плану не суждено было сбыться – схрон обнаружили.