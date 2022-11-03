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51 минуту назад

Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН

Вечерняя Москваиещё 2

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов, республиканец Пол Гозар, который ранее пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в Штаты, сообщил, что ООН, призванная сохранить мир в нынешней ситуации, молчит.

Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН
Фото:  Администрация президента РФ, president.gov.ua Администрация президента РФ, president.gov.ua

Он отметил, что целью его инициативы является «предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности» в двух странах. Конгрессмен уверен, что почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне.

— ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны — и она демонстративно безмолвствует, — заявил Гозар.

Политик сообщил, что пока не получил ответ на свое предложение, передает РИА Новости.

Конгрессмен в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил лидеров РФ и Украины в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Он подчеркивал, что данный населенный пункт находится достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые «подстегивают к войне», чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.

2 ноября Зеленский признался Чешскому телевидению, что не считает призывы других стран пойти на компромиссы с Россией важными. Он уточнил, что у Украины в настоящий момент нет времени на дипломатию.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ООН,
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