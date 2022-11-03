Мощный взрыв произошел на складе в Мексике

На юго-востоке Мексики произошел взрыв на складе в Вильяэрмосе, столице штата Табаско.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Сведений о возможных причинах взрыва, практически уничтожившего крупный мексиканский склад, пока обнародовано не было. Предположительно, речь может идти об утечке газа.

Как сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям Мексики в Сети, в тушении масштабного огня были задействованы десятки пожарных и шесть единиц специальной техники. Также была оказана помощь трем людям.