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42 минуты назад

Мощный взрыв произошел на складе в Мексике

Vse42.ru

На юго-востоке Мексики произошел взрыв на складе в Вильяэрмосе, столице штата Табаско.

Мощный взрыв произошел на складе в Мексике
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сведений о возможных причинах взрыва, практически уничтожившего крупный мексиканский склад, пока обнародовано не было. Предположительно, речь может идти об утечке газа.

Как сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям Мексики в Сети, в тушении масштабного огня были задействованы десятки пожарных и шесть единиц специальной техники. Также была оказана помощь трем людям.

Отмечается, что представители компетентных органов приступят к выяснению обстоятельств случившегося.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что взрыв прогремел в ЖК "Новое Колпино" в Петербурге.

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