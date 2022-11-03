Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что лидеры Европы неправильно относятся к президенту России Владимиру Путину. Он беседовал с ними об этом в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества, передает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала A Haber.

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Турецкий лидер отметил, что все высокопоставленные лица Европы, прибывшие в Прагу, высказывались против Владимира Путина. Эрдоган в ходе различных бесед указывал, что это неправильный подход. По его словам, Путин не станет терпеть подобный подход к российскому государству.

«Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Путин не из тех людей, кто отступит, почувствовав давление со стороны.