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12 минут назад

Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что лидеры Европы неправильно относятся к президенту России Владимиру Путину. Он беседовал с ними об этом в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества, передает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала A Haber.

Эрдоган раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину
Фото: ТАССТАСС

Турецкий лидер отметил, что все высокопоставленные лица Европы, прибывшие в Прагу, высказывались против Владимира Путина. Эрдоган в ходе различных бесед указывал, что это неправильный подход. По его словам, Путин не станет терпеть подобный подход к российскому государству.

«Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Путин не из тех людей, кто отступит, почувствовав давление со стороны.

Ранее президент Турции сообщил, что после его переговоров с лидером России и переговоров министров обороны Турции и РФ российская сторона согласилась продолжить работу в рамках «зерновой инициативы». До этого Москва приостановила свое участие в вывозе зерна из портов Украины в связи с терактом в акватории Севастополя, в котором позже обвинила Киев. Украина предоставила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора для военных целей.

В мире,Политика,Владимир Путин,
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