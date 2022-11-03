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26 минут назад

El Pais: Китай нацелен на укрепление связей с Россией

Ura.Ru

Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Об этом пишет обозреватель Хелена Легард в статье для испанской газеты El Pais.

СМИ: Китай нацелен на союз с Россией
Фото: ТАССТАСС

«На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве», — пишет Легард.

По ее словам, Китай считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать на фоне ухудшения международной обстановки, объясняет автор статьи. Она отметила, что Китай нацелен на укрепление связей с Россией.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом он заявил по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

В мире,Цзиньпин Си,
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