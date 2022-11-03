На Украине звучат воздушная тревога и взрывы

Стало известно, что в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
При этом, по данным украинского издания «Страна.ua», в Николаеве, Харькове и Никополе прогремели взрывы. Также взрывы вновь произошли в Кривом Роге.
Ранее публицист Иван Новоселов заявил, что западные спонсоры обрекли Украину на поражение.
«Весь месяц спонсоры подталкивали Киев к атаке и требовали результатов. Это совершенно очевидно из заголовков англоязычных СМИ, кричавших о слабости и неминуемом поражении русских, о неизбежности победы ВСУ. Однако раздел шкуры неубитого медведя не увенчался успехом и закончится скорым поражением Украины», — отметил он.