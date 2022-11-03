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33 минуты назад

На Украине звучат воздушная тревога и взрывы

Свободная пресса

Стало известно, что в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

На Украине звучат воздушная тревога и взрывы
Фото: ТАССТАСС

При этом, по данным украинского издания «Страна.ua», в Николаеве, Харькове и Никополе прогремели взрывы. Также взрывы вновь произошли в Кривом Роге.

Ранее публицист Иван Новоселов заявил, что западные спонсоры обрекли Украину на поражение.

«Весь месяц спонсоры подталкивали Киев к атаке и требовали результатов. Это совершенно очевидно из заголовков англоязычных СМИ, кричавших о слабости и неминуемом поражении русских, о неизбежности победы ВСУ. Однако раздел шкуры неубитого медведя не увенчался успехом и закончится скорым поражением Украины», — отметил он.

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