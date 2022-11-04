СМИ узнали о планах Трампа участвовать в выборах президента

Бывший президент США Дональд Трамп пока официально не объявил о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, но, по данным Reuters, намерен сделать это "вскоре после" выборов в американский Конгресс, назначенных на 8 ноября. Об этом сообщили агентству советники экс-президента.

Фото: Nick Wagner/AP Nick Wagner/AP

"Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает", - рассказал один из источников.

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Отмечается, что Трамп хочет объявить о предвыборной кампании после выборов на следующей неделе и выясняет, присоединятся ли к кампании ряд лиц. До обвинений Минюста Газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика пишет, что он уже начал обсуждать со своими советниками кандидатуры его потенциальных помощников в рамках политической кампании.

"Трамп начал обсуждать подбор сотрудников для своей кампании и просить людей помогать в различных штатах", - говорится в статье.

Кроме того, экс-президент тщательно отслеживает спонсоров потенциальных конкурентов. Накануне Трамп принял в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде представителей штатов и членов Республиканского национального комитета. Там же он и объявит о своем намерении участвовать в выборах, отмечает WP. Некоторые советники Трампа, как пишет издание, Washington Post выдвижении в качестве кандидата на президентский пост, чтобы успеть до того, как Минюст решит предъявить ему обвинения по одному из сейчас открытых расследований, в том числе о штурме Капитолия в январе 2021 года.

В таком случае преследование политика можно было бы назвать вбросом, что для него "было бы выгодно". Нелюбовь американцев Согласно опросу Economist/YouGov, 59% американских избирателей не хотят видеть Трампа в числе участников следующих выборов, а в пользу его кандидатуры выступают лишь 28% опрошенных.

При этом 27% американцев не исключают, что победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может привести к запуску процедуры импичмента в отношении Байдена. 38% опрошенных ожидают, что успех республиканцев скажется на американской поддержке Украины, сократив помощь Киеву. А 24% респондентов уверены, что данный сценарий может привести к сокращению налогов. Действующего лидера - демократа Джо Байдена - 54% респондентов не хотят видеть кандидатом в рамках голосования, поддерживают же его возможное вступление в президентскую гонку лишь 27% опрошенных. Первый срок Трамп стал 45-м президентом США 20 января 2017 года.

До победы на выборах бизнесмен не занимал никакого другого государственного или военного поста. Его четырехлетний первый и пока единственный срок запомнился резким ужесточением миграционной политики США и пересмотром "глобальных обязательств" страны, в том числе частичным выводом войск из некоторых районов Сирии, выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.