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23 минуты назад

Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины

Газета.Ruиещё 4

Воздушная тревога звучит в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщает РИА Новости.

Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины
Фото: AMY./Wikimedia CommonsAMY./Wikimedia Commons

Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах властей регионов.

Сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Стало известно о новых взрывах в Харькове

Ранее перебои с мобильной связью возникли в Киеве и Киевской области.

31 октября часть Киевской области осталась без света. В результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации украинского региона Алексей Кулеба.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате повреждений объектов критической инфраструктуры часть украинской столицы обесточена.

Также сообщается об отключении электричества в Харькове.

По информации издания «Страна.ua», в столичном регионе прозвучало около десяти взрывов. Также портал, ссылаясь на секретаря горсовета Анатолия Куртева, сообщал, что в городе Запорожье под удар попал объект критической инфраструктуры, в результате в городе стали отключать свет.

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