Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины

Воздушная тревога звучит в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщает РИА Новости.
Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах властей регионов.
Сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее перебои с мобильной связью возникли в Киеве и Киевской области.
31 октября часть Киевской области осталась без света. В результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации украинского региона Алексей Кулеба.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате повреждений объектов критической инфраструктуры часть украинской столицы обесточена.
Также сообщается об отключении электричества в Харькове.
По информации издания «Страна.ua», в столичном регионе прозвучало около десяти взрывов. Также портал, ссылаясь на секретаря горсовета Анатолия Куртева, сообщал, что в городе Запорожье под удар попал объект критической инфраструктуры, в результате в городе стали отключать свет.