Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины

Воздушная тревога звучит в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщает РИА Новости.

Фото: AMY./Wikimedia Commons AMY./Wikimedia Commons

Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах властей регионов.

Сирены также звучат в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее перебои с мобильной связью возникли в Киеве и Киевской области.

31 октября часть Киевской области осталась без света. В результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации украинского региона Алексей Кулеба.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате повреждений объектов критической инфраструктуры часть украинской столицы обесточена.

Также сообщается об отключении электричества в Харькове.